$!Detienen a civil con arsenal y vehículo robado en Rosario, Sinaloa

ROSARIO. _ Elementos de la Policía Estatal Preventiva, integrados en el Grupo de Operaciones Especiales de Sinaloa, detuvieron a un hombre en posesión de armamento de alto poder y narcóticos en las inmediaciones del poblado de Cacalotán, en el municipio de Rosario.
La acción se derivó de recorridos de vigilancia realizados en coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina.
Según el reporte de los agentes, el civil fue interceptado al descender de una camioneta portando un arma larga y un chaleco balístico.
Tras la inspección del vehículo, una unidad Chevrolet Cheyenne que contaba con reporte de robo, los uniformados aseguraron un fusil tipo AK-47, siete cargadores y 210 cartuchos útiles.
Además, se localizaron 120 dosis de hierba verde con las características de la marihuana y 100 de presunta metanfetamina.
El presunto responsable, junto con el material bélico y el vehículo recuperado, fue trasladado y puesto a disposición del Ministerio Público Federal para dar inicio a las investigaciones correspondientes y determinar su situación jurídica.