$!Detienen a civil con arsenal y vehículo robado en Rosario, Sinaloa

ROSARIO. _ Elementos de la Policía Estatal Preventiva, integrados en el Grupo de Operaciones Especiales de Sinaloa, detuvieron a un hombre en posesión de armamento de alto poder y narcóticos en las inmediaciones del poblado de Cacalotán, en el municipio de Rosario.

La acción se derivó de recorridos de vigilancia realizados en coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina.

Según el reporte de los agentes, el civil fue interceptado al descender de una camioneta portando un arma larga y un chaleco balístico.