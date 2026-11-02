Detienen a civil con auto robado y recuperan motocicleta en Culiacán

CULIACÁN. _ En dos acciones diferentes, elementos de la Policía Estatal Preventiva y el Grupo Interinstitucional detuvieron en Culiacán a un civil que conducía un vehículo con reporte de robo y recuperaron una motocicleta, ambos hallazgos durante operativos contra el robo de vehículos.

En el primer hecho, la detención ocurrió mientras elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) patrullaban la colonia Guadalupe. Detectaron un Volkswagen Jetta conducido por un hombre que adoptó una actitud evasiva. Tras marcarle el alto, verificaron los datos del vehículo, confirmando que contaba con reporte de robo. La unidad fue asegurada y el civil detenido.

En la segunda acción, los agentes estatales circulaban por la colonia Los Lirios, cuando observaron una motocicleta Italika en aparente estado de abandono y procedieron a cotejar sus generales en Plataforma México. Se informó que la unidad ligera había sido reportada como robada.

El detenido, así como el vehículo Volkswagen Jetta y la motocicleta Italika recuperada, fueron puestos a disposición de la autoridad competente.