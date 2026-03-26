Detienen a civil con fusil, pistola y droga en Villa Juárez, Navolato

Un grupo de elementos de seguridad federales y estatales detuvieron a un civil armado y en posesión de presunta droga durante un operativo realizado en la sindicatura de Villa Benito Juárez, en Navolato.

De acuerdo con la información oficial, la detención se llevó a cabo mientras personal del Grupo de Operaciones Especiales de Sinaloa realizaba recorridos preventivos en la zona, cuando detectaron a un hombre que intentó abordar una motocicleta y, al notar la presencia de las autoridades, trató de huir a pie.

Sin embargo, fue alcanzado por los elementos estatales, quienes tras una revisión le aseguraron un fusil tipo AK-47 calibre 7.62 x 39 mm, una pistola Glock 17 calibre 9 mm, así como diversos cargadores y municiones.

En total, se le decomisaron cinco cargadores para arma larga, tres para arma corta, 150 cartuchos calibre 7.62 x 39 mm y 45 cartuchos calibre 9 mm.

Además, el detenido portaba 50 dosis de presunta metanfetamina y una motocicleta de la marca Italika.

Tanto el civil como los objetos asegurados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, que se encargará de continuar con las investigaciones correspondientes.

En este operativo participaron elementos de la Policía Estatal Preventiva, en coordinación con el Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como autoridades federales y estatales.