Detienen a civil y aseguran pipa con combustible presuntamente ilegal al sur de Culiacán

Un civil fue detenido por elementos del Ejército Mexicano luego de que le aseguraron una pipa con aproximadamente 20 mil litros de combustible de presunto origen ilegal, durante un filtro de seguridad montado en la carretera sur de Culiacán.

El hecho se registró la noche de este martes 7 de abril sobre la carretera Culiacán-Mazatlán, a la altura de un parque acuático ubicado en la salida sur de la ciudad.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, los elementos castrenses mantenían instalado un retén de seguridad cuando marcaron el alto al conductor de la unidad.

Tras descender al civil y realizar una inspección, los militares detectaron que la pipa contenía combustible que aparentemente no contaba con procedencia legal.

Ante esta situación, el hombre fue detenido y será puesto a disposición de la autoridad competente para determinar su situación jurídica.

En tanto, la unidad fue asegurada y será trasladada para continuar con las investigaciones correspondientes.