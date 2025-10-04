$!Detienen a civiles armados tras persecución en la Zona Dorada de Mazatlán

MAZATLÁN._ Cinco jóvenes armados fueron capturados en plena zona turística de Mazatlán, tras una persecución de fuerzas federales registrada la tarde de este sábado. Uno de los detenidos resultó herido de bala.
Al grupo armado se le decomisaron cuatro rifles AK-47, calibre 7.62 mm; dos chalecos antibalas color verde, 26 cargadores pendientes por contabilizar los cartuchos, un inhibidor de señal, 23 estrellas (ponchallantas) y un botiquín de primeros auxilios táctico adherible al chaleco.
Los cinco viajaban en un vehículo Kia, color verde claro, cuatro puertas con placas sobrepuestas, el cual resultó con reporte de robo.
De acuerdo a un comunicado, con motivo de las actividades de Proximidad Social y Vinculación Ciudadana y de conformidad con el fortalecimiento integral de la estrategia de seguridad del estado mexicano 2024- 2030, este sábado personal de la Guardia Nacional observó y dio seguimiento a civiles armados, los cuales trataron de evadir a la fuerza de reacción.
Tras una persecución por la avenida Gaviotas, en la Zona Dorada de Mazatlán, fueron topados por elementos de la Secretaría de Marina y Guardia Nacional en el cruce de Gaviotas casi esquina con Río Guadalquivir, del fraccionamiento Gaviotas.
Los civiles detenidos, armamento municiones y material asegurado fue puesto a disposición de las autoridades competentes.