$!Detienen a civiles armados tras persecución en la Zona Dorada de Mazatlán

MAZATLÁN._ Cinco jóvenes armados fueron capturados en plena zona turística de Mazatlán, tras una persecución de fuerzas federales registrada la tarde de este sábado. Uno de los detenidos resultó herido de bala.

Al grupo armado se le decomisaron cuatro rifles AK-47, calibre 7.62 mm; dos chalecos antibalas color verde, 26 cargadores pendientes por contabilizar los cartuchos, un inhibidor de señal, 23 estrellas (ponchallantas) y un botiquín de primeros auxilios táctico adherible al chaleco.

Los cinco viajaban en un vehículo Kia, color verde claro, cuatro puertas con placas sobrepuestas, el cual resultó con reporte de robo.