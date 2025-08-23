$!Detienen a conductor con mil 200 paquetes de cocaína ocultos en su tractocamión, en Sonora

Personal de las fuerzas federales detuvieron a un conductor de tractocamión que llevaba oculto más de mil 200 paquetes de cocaína mientras conducía en carretera de San Luis Río Colorado, en el estado de Sonora.

El aseguramiento fue realizado por una labor conjunta entre elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Según un comunicado, las autoridades federales se encontraban realizando labores de inspección y vigilancia para impedir el traslado de sustancias ilícitas en carreteras nacionales, cuando en la región ya mencionada detectaron la unidad sospechosa.