$!Detienen a conductor con mil 200 paquetes de cocaína ocultos en su tractocamión, en Sonora

Personal de las fuerzas federales detuvieron a un conductor de tractocamión que llevaba oculto más de mil 200 paquetes de cocaína mientras conducía en carretera de San Luis Río Colorado, en el estado de Sonora.
El aseguramiento fue realizado por una labor conjunta entre elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Según un comunicado, las autoridades federales se encontraban realizando labores de inspección y vigilancia para impedir el traslado de sustancias ilícitas en carreteras nacionales, cuando en la región ya mencionada detectaron la unidad sospechosa.
Los efectivos detectaron un tractocamión acoplado a una caja seca el cual, al ser revisado, notaron irregularidades y modificaciones en la parte del techo de la caja, por lo que le realizaron una revisión minuciosa y como resultado hallaron los paquetes confeccionados en plástico negro que contenían en su interior una sustancia con las características de la cocaína.
Por lo anterior, el conductor de la unidad fue detenido, informado de sus derechos de ley y junto con lo asegurado fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal, e integrará la carpeta de investigación del caso.