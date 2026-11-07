$!Detienen a conductor tras persecución por calles del Centro de Culiacán; resulta herido

CULIACÁN._ Un hombre lesionado y detenido, tres cargadores para arma de fuego y varias dosis de presunta droga, fue el saldo de una persecución protagonizada por elementos de la Policía Estatal Preventiva y el conductor de un automóvil, la noche de este sábado 7 de noviembre, en el Centro de Culiacán.
La movilización policial se inició en las inmediaciones del estadio Ángel Flores, cuando agentes estatales detectaron un Chevrolet Aveo gris, modelo 2017, cuyo conductor presuntamente intentó evadirlos.
Durante su intento de escape, el automovilista habría circulado en sentido contrario por algunas vialidades del primer cuadro de la ciudad, lo que prolongó la persecución hasta el cruce de las calles Mariano Escobedo y Juan Carrasco.
En ese punto concluyó el seguimiento y el conductor fue detenido. Una de las patrullas de la corporación estatal presentó daños durante el operativo.
El hombre sufrió lesiones y fue atendido por paramédicos de Cruz Roja, quienes lo trasladaron en ambulancia a un hospital.
En las revisiones realizadas en el lugar, las autoridades localizaron tres cargadores para arma de fuego y varias dosis de una sustancia con características de droga, que quedaron bajo resguardo.
El vehículo fue retirado mediante una grúa, mientras que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional mantuvieron acordonada y vigilada la zona durante las diligencias.