$!Detienen a conductor tras persecución por calles del Centro de Culiacán; resulta herido

CULIACÁN._ Un hombre lesionado y detenido, tres cargadores para arma de fuego y varias dosis de presunta droga, fue el saldo de una persecución protagonizada por elementos de la Policía Estatal Preventiva y el conductor de un automóvil, la noche de este sábado 7 de noviembre, en el Centro de Culiacán. La movilización policial se inició en las inmediaciones del estadio Ángel Flores, cuando agentes estatales detectaron un Chevrolet Aveo gris, modelo 2017, cuyo conductor presuntamente intentó evadirlos.





Durante su intento de escape, el automovilista habría circulado en sentido contrario por algunas vialidades del primer cuadro de la ciudad, lo que prolongó la persecución hasta el cruce de las calles Mariano Escobedo y Juan Carrasco. En ese punto concluyó el seguimiento y el conductor fue detenido. Una de las patrullas de la corporación estatal presentó daños durante el operativo.