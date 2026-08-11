Detienen a Cristhian Everardo “N” por presunto feminicidio ocurrido en noviembre de 2025 en Culiacán

CULIACÁN. _ Cristhian Everardo “N”, de 35 años, fue detenido por su probable responsabilidad en los delitos de feminicidio, robo agravado de noche y homicidio calificado en grado de tentativa cometido con ventaja, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).
De acuerdo con la investigación de la Inspección General de Investigación de Homicidios Dolosos, los hechos ocurrieron el 18 de noviembre de 2025, cuando el ahora detenido presuntamente irrumpió en un domicilio donde se encontraba una pareja.
Durante la agresión, la mujer perdió la vida, mientras que el hombre resultó lesionado. Tras las investigaciones, la autoridad obtuvo una orden de aprehensión contra Cristhian Everardo “N”.
El hombre había sido detenido inicialmente por elementos del Ejército Mexicano, quienes posteriormente lo pusieron a disposición de la FGE de Sinaloa.
Elementos de la Unidad Especializada en Aprehensiones (UNESA) cumplimentaron la orden judicial y pusieron al imputado a disposición del Juzgado de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región Centro, que determinará su situación jurídica.