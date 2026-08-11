Detienen a Cristhian Everardo “N” por presunto feminicidio ocurrido en noviembre de 2025 en Culiacán

CULIACÁN. _ Cristhian Everardo “N”, de 35 años, fue detenido por su probable responsabilidad en los delitos de feminicidio, robo agravado de noche y homicidio calificado en grado de tentativa cometido con ventaja, informó la Fiscalía General del Estado (FGE).

De acuerdo con la investigación de la Inspección General de Investigación de Homicidios Dolosos, los hechos ocurrieron el 18 de noviembre de 2025, cuando el ahora detenido presuntamente irrumpió en un domicilio donde se encontraba una pareja.