$!Detienen a cuatro armados tras operativo en Villa Universidad, Culiacán; habrían ingresado a un domicilio para escabullirse

Cuatro hombres fueron detenidos durante un operativo implementado la noche de este martes 14 de julio en la colonia Villa Universidad, en Culiacán, luego de una persecución derivada del reporte de personas armadas.

La movilización ocurrió alrededor de las 20:00 horas en un domicilio ubicado sobre la calle Schiller, casi esquina con la calle Tierra, donde elementos de la Policía Estatal Preventiva acudieron tras recibir una denuncia sobre la presencia de civiles armados en el sector.

De acuerdo con los primeros reportes, los cuatro sospechosos eran perseguidos por los agentes y, en un intento por evadir la detención, ingresaron a una vivienda de dos plantas para ocultarse. Sin embargo, los policías lograron ingresar al inmueble y detenerlos.