$!Detienen a cuatro civiles armados en Culiacán; circulaban en vehículo con reporte de robo

La acción fue realizada por personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a través de la Policía Estatal Preventiva, en coordinación con el Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General de la República y Fiscalía General del Estado.

Autoridades federales y estatales detuvieron este domingo 19 de abril a cuatro civiles, uno de ellos menor de edad, en la ciudad de Culiacán, a quienes les aseguraron armas de fuego, cargadores, cartuchos y un vehículo con reporte de robo reciente.

De acuerdo con el informe oficial, durante recorridos de vigilancia en la colonia Industrial Bravo, los agentes detectaron un automóvil sedán Volkswagen línea GLI que contaba con reporte de robo y era tripulado por cuatro personas.

Al aproximarse a la unidad, los elementos observaron que los ocupantes portaban armas de fuego, por lo que les marcaron el alto y les ordenaron descender del vehículo.

Tras una inspección, las autoridades aseguraron una pistola Tanfoglio calibre .380, tres pistolas Glock calibre 9 milímetros, dos accesorios tipo Roni para arma corta, cuatro cargadores, además de 87 cartuchos útiles de distintos calibres y el vehículo Volkswagen GLI con reporte de robo reciente.

Los cuatro detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, junto con lo asegurado, para que se determine su situación jurídica y se continúen las investigaciones correspondientes.