$!Detienen a cuatro civiles armados tras operativo en búsqueda de los mineros desaparecidos en Concordia

Cuatro civiles con armamento fueron capturados por las autoridades durante el operativo interinstitucional para la búsqueda y localización de los mineros desaparecidos en el municipio de Concordia.

Los hechos se registraron en las comunidades de El Verde y La Concepción. Según un comunicado oficial, policías estatales del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) se encontraban realizando acciones de búsqueda y vigilancia en las inmediaciones de dichos poblados.

En la comunidad de El Verde, los agentes estatales detuvieron a dos civiles y les decomisaron dos armas largas tipo AK-47 calibre 7.62x39 mm, ocho cargadores y 240 cartuchos del mismo calibre, así como dos chalecos tácticos.