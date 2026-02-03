$!Detienen a cuatro civiles armados tras operativo en búsqueda de los mineros desaparecidos en Concordia

Cuatro civiles con armamento fueron capturados por las autoridades durante el operativo interinstitucional para la búsqueda y localización de los mineros desaparecidos en el municipio de Concordia.
Los hechos se registraron en las comunidades de El Verde y La Concepción. Según un comunicado oficial, policías estatales del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) se encontraban realizando acciones de búsqueda y vigilancia en las inmediaciones de dichos poblados.
En la comunidad de El Verde, los agentes estatales detuvieron a dos civiles y les decomisaron dos armas largas tipo AK-47 calibre 7.62x39 mm, ocho cargadores y 240 cartuchos del mismo calibre, así como dos chalecos tácticos.
Por su parte, en La Concepción, fueron capturados otros dos civiles y se les aseguró un fusil SCAR Multi-Caliber con dos cargadores y 40 cartuchos calibre 7.62x51 mm, además de una pistola Glock 22 con un cargador y 15 cartuchos calibre .40.
Tanto los detenidos como el resto de los objetos del delito fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República para dar curso a las investigaciones que marca la ley y determinar si están relacionados con los mineros desaparecidos.