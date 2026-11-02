Detienen a cuatro civiles con armas y una granada en La Cofradía, al sur de Mazatlán

MAZATLÁN. _ Cuatro civiles, entre ellos dos menores de edad, fueron detenidos por elementos del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal en la comunidad de La Cofradía, al sur de Mazatlán. Durante el operativo, los agentes aseguraron tres armas largas, una granada, cuatro cargadores y 90 cartuchos útiles.

De acuerdo con el informe de la dependencia, los hechos ocurrieron durante recorridos de prevención y vigilancia, cuando los policías observaron a un grupo de personas que mostró una actitud evasiva ante su presencia.

Ante esta situación, los elementos se aproximaron para realizar una intervención conforme a los protocolos de seguridad. Durante la revisión localizaron el armamento, los cargadores, los cartuchos y el artefacto explosivo.

Los cuatro civiles fueron detenidos y, junto con las armas y la granada aseguradas, quedaron a disposición de la autoridad federal competente, que se encargará de realizar las investigaciones y determinar su situación jurídica.