Detienen a cuatro civiles por asaltos a comercios, específicamente a restaurantes, en la Zona Dorada de Mazatlán

MAZATLÁN.- Un grupo de civiles fue detenido la madrugada de hoy por su probable participación en asaltos a comercios, especialmente a restaurantes, informó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

Se trata de dos hombres y dos mujeres capturados en el fraccionamiento Gaviotas, en la Zona Dorada de Mazatlán.

Se les aseguraron teléfonos celulares, equipo de cómputo, cámaras de vigilancia y otros objetos.

En el evento realizado la mañana de este viernes en la calle Guillermo Nelson, entre Paseo Claussen y 16 de Septiembre, Palacios Domínguez dijo que esta captura se realizó alrededor de las 05:00 horas de hoy por parte del Grupo Interinstitucional.

“La Fiscalía les informará mejor, pero se dio el aseguramiento y detención de un grupo que estaba asaltando comercios, específicamente restaurantes. Eso fue en la madrugada, como a las 5 de la mañana. Entonces agradecemos la colaboración del secretario de Seguridad Pública Municipal con las instituciones de seguridad, tanto estatales como federales, y gracias a la denuncia ciudadana, a la denuncia que se tiene que hacer ante las autoridades correspondientes, se pueden hacer detenciones como esta”, señaló la Alcaldesa.

“Decirles que estamos trabajando todos los días para que justamente a la gente, en todos los rincones de Mazatlán, le vaya mejor”.

Captura fue por trabajos de policías municipales asignados al Grupo de Investigación de la SSPM

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal informó que la captura de este grupo de civiles relacionados con asaltos a comercios fue realizada por policías municipales.

A través de un comunicado, la SSPM dio a conocer que, como resultado de los trabajos de investigación realizados por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal asignados al Grupo de Investigación, y en atención al seguimiento de denuncias ciudadanas anónimas, se logró la detención de cuatro personas señaladas por su probable participación en el delito de robo a comercios abiertos al público, principalmente durante horarios fuera de servicio.

Dio a conocer que la intervención se llevó a cabo en calles del fraccionamiento Gaviotas, donde, mediante labores de seguimiento e investigación, los elementos lograron ubicar a las cuatro personas señaladas. Se trata de dos hombres y dos mujeres.

Durante la inspección fueron localizados diversos artículos, entre ellos teléfonos celulares, equipos de cómputo y cámaras de vigilancia, además de otros objetos, por lo que las cuatro personas fueron detenidas y trasladadas ante la instancia competente, que será la encargada de determinar su situación jurídica conforme a las investigaciones correspondientes.

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal hizo un llamado a las personas que hayan sido afectadas por hechos similares y que reconozcan a los detenidos o alguno de los objetos asegurados, para que acudan ante la autoridad competente y presenten su denuncia, ya que esto permitirá fortalecer las investigaciones y dar continuidad a los procedimientos de ley.