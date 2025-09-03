Seguridad
Detienen a cuatro con armas, drogas y equipo táctico en Navolato

Fuerzas federales aseguraron a cuatro personas en Navolato con armas largas, cargadores, chalecos balísticos y dosis de varias drogas
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
03/09/2025 12:59
03/09/2025 12:59

CULIACÁN. _ Cuatro personas fueron detenidas por fuerzas federales en el municipio de Navolato mientras viajaban a bordo de un vehículo en posesión de armamento, equipo táctico y diversas drogas, informó el Gabinete de Seguridad a través de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC).

Aunque no se precisaron detalles sobre el operativo, las autoridades federales confirmaron que a los detenidos se les aseguraron cinco armas de fuego (tres largas y dos cortas), 40 cargadores, cuatro chalecos tácticos con placas balísticas, así como bolsas con dosis de cocaína, cristal y marihuana.

También fue confiscado un vehículo tipo Jeep en el que se trasladaban al momento de la detención.

Los cuatro civiles, junto con el armamento, el equipo y las sustancias, fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, que continuará con las investigaciones correspondientes para determinar su situación legal.

