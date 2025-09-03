$!Detienen a cuatro con armas, drogas y equipo táctico en Navolato

CULIACÁN. _ Cuatro personas fueron detenidas por fuerzas federales en el municipio de Navolato mientras viajaban a bordo de un vehículo en posesión de armamento, equipo táctico y diversas drogas, informó el Gabinete de Seguridad a través de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC).

Aunque no se precisaron detalles sobre el operativo, las autoridades federales confirmaron que a los detenidos se les aseguraron cinco armas de fuego (tres largas y dos cortas), 40 cargadores, cuatro chalecos tácticos con placas balísticas, así como bolsas con dosis de cocaína, cristal y marihuana.