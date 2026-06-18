$!Detienen a cuatro con arsenal y cámaras de vigilancia en Navolato

NAVOLATO. _ Fuerzas federales capturaron a cuatro personas y aseguraron un arsenal, equipo táctico y dispositivos de videovigilancia en el municipio de Navolato, en una operación de la que las corporaciones de seguridad han evitado precisar los detalles sobre su origen y ubicación exacta.

El despliegue fue ejecutado por elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano. Durante la intervención, los uniformados incautaron seis armas largas, 46 cargadores, mil 380 cartuchos útiles, diversas dosis de sustancias ilícitas, 10 chalecos tácticos, artefactos de los conocidos como ponchallantas y dos vehículos.

Destaca en el aseguramiento el hallazgo de ocho cámaras de videovigilancia, herramientas utilizadas de manera frecuente por los grupos delictivos para monitorear el despliegue de las instituciones de seguridad en la región.