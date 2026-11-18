MAZATLÁN. _ Cuatro hombres, entre ellos dos menores de edad, fueron detenidos por elementos de la Policía Estatal Preventiva en las inmediaciones de la colonia Benito Juárez, en Mazatlán, luego de que presuntamente intentaran evadir a los agentes cuando circulaban en un vehículo y dos motocicletas. Durante la intervención les aseguraron tres armas de fuego, cargadores y municiones.

De acuerdo con la relatoría de hechos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), la detención fue realizada por elementos del Grupo de Operaciones Especiales de Sinaloa (GOES), perteneciente a la Policía Estatal Preventiva, durante recorridos de seguridad y prevención.

El informe señala que los agentes detectaron un vehículo y dos motocicletas que circulaban por calles de las inmediaciones de la colonia Benito Juárez, cuyos ocupantes realizaron maniobras evasivas al notar la presencia policial. Los elementos les dieron alcance y procedieron a realizarles una inspección, en la que localizaron un fusil AR-15 calibre 5.56 por 45 milímetros y dos armas cortas calibre 9 milímetros.