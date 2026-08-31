$!Detienen a cuatro hombres con armamento y equipo táctico tras presunta persecución en La Tuna, Badiraguato

BADIRAGUATO. _ Elementos del Ejército Mexicano detuvieron a cuatro personas y aseguraron un arsenal junto con un vehículo en las inmediaciones del poblado de La Tuna, en el municipio de Badiraguato.

De acuerdo con información del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, la captura ocurrió luego de que los efectivos castrenses detectaran una camioneta blanca de doble cabina y modelo reciente, cuyo conductor intentó evadir el patrullaje militar al percatarse de la presencia de los uniformados.

Tras ignorar la indicación de detener su marcha, aparentemente se inició una persecución por la zona. En las imágenes difundidas sobre el operativo se observa que una de las llantas traseras del vehículo presentaba un impacto de bala, presuntamente realizado por los militares para inmovilizar la unidad y lograr la detención de los ocupantes.