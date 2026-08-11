Detienen a cuatro mujeres por presunto robo de mercancía en comercios de Culiacán

CULIACÁN._ Cuatro mujeres fueron detenidas en hechos distintos, luego de ser señaladas por su presunta participación en el robo de mercancía de establecimientos comerciales en diferentes sectores de Culiacán.

Las detenciones fueron realizadas por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM), como parte de las acciones de prevención y vigilancia.

En un primer caso, Miriam “N”, de 38 años, y Zury “N”, de 43, fueron detenidas luego de que presuntamente intentaran sustraer mercancía de una tienda de cadena comercial ubicada en el fraccionamiento Alturas del Sur.

De acuerdo con el reporte policial, ambas mujeres fueron sorprendidas cuando presuntamente intentaban sacar diversos artículos del establecimiento, por lo que fueron detenidas y puestas a disposición de la autoridad competente por el probable delito de tentativa de robo a local comercial abierto al público.

En otro hecho, Anahí “N” y Nicole “N”, ambas de 25 años, fueron detenidas luego de que presuntamente sustrajeran diversos artículos de una tienda departamental ubicada en una plaza comercial del sector Desarrollo Urbano Tres Ríos.

Las cuatro mujeres quedaron a disposición de la autoridad correspondiente, que determinará su situación jurídica conforme a derecho.