$!Detienen a cuatro personas armadas tras persecución en Navolato

NAVOLATO. _ Una mujer y tres hombres fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Marina, luego de una persecución en la que se les aseguró un arsenal y un vehículo en el municipio de Navolato.

De acuerdo con los primeros reportes, las cuatro personas intentaron huir al notar la presencia de las autoridades, lo que desató una movilización que concluyó con su captura.

El operativo fue llevado a cabo por elementos de la Secretaría de Marina, en coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía Estatal Preventiva, en la colonia CTM Infonavit del mencionado municipio.