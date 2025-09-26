$!Detienen a cuatro personas con armas de uso militar y vehículos robados en Culiacán

CULIACÁN. _ Cuatro personas, entre ellas dos menores de edad, fueron detenidas por elementos de la Policía Estatal Preventiva la noche del jueves en la colonia Pedregal del Humaya, al norte de la ciudad. Durante la acción, las autoridades aseguraron armamento de uso exclusivo del Ejército, así como tres vehículos con reporte de robo.

El aseguramiento se concretó durante patrullajes de seguridad y reconocimiento realizados por los agentes estatales. Los civiles fueron detenidos mientras se desplazaban en las unidades de lujo, todas con reporte de haber sido despojadas a sus propietarios.

Entre lo asegurado, la autoridad estatal confirmó el decomiso de tres fusiles de asalto AK-47, conocidos popularmente como “Cuerno de Chivo”, cada uno con su cargador abastecido, además de una pistola, también con su cargador lleno. Las armas son de uso reservado para las fuerzas armadas.