$!Detienen a cuatro personas con armas de uso militar y vehículos robados en Culiacán

CULIACÁN. _ Cuatro personas, entre ellas dos menores de edad, fueron detenidas por elementos de la Policía Estatal Preventiva la noche del jueves en la colonia Pedregal del Humaya, al norte de la ciudad. Durante la acción, las autoridades aseguraron armamento de uso exclusivo del Ejército, así como tres vehículos con reporte de robo.
El aseguramiento se concretó durante patrullajes de seguridad y reconocimiento realizados por los agentes estatales. Los civiles fueron detenidos mientras se desplazaban en las unidades de lujo, todas con reporte de haber sido despojadas a sus propietarios.
Entre lo asegurado, la autoridad estatal confirmó el decomiso de tres fusiles de asalto AK-47, conocidos popularmente como “Cuerno de Chivo”, cada uno con su cargador abastecido, además de una pistola, también con su cargador lleno. Las armas son de uso reservado para las fuerzas armadas.
Respecto a los vehículos, se trata de una camioneta BMW, un automóvil Suzuki y una camioneta Audi, todos con reporte de robo. La unidad Audi estaba equipada con un dispositivo para arrojar artefactos ponchallantas, lo que sugiere una posible preparación para evadir persecuciones.
Los detenidos, los vehículos recuperados y el arsenal fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), autoridad encargada de las investigaciones por los delitos federales de posesión de armamento de guerra y vehículos robados.
La autoridad estatal destacó que las acciones se llevaron a cabo en coordinación con corporaciones federales como el Ejército, la Guardia Nacional y la Marina, hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre el contexto de la detención, ni sobre la situación legal de los dos menores involucrados.