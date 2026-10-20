Detienen a cuatro personas con armas y droga en Chilillos, Rosario

ROSARIO. _ Cuatro personas fueron detenidas en el municipio de Rosario por el Grupo de Operaciones Especiales de Sinaloa (GOES), durante un operativo que culminó con el aseguramiento de armas, municiones y 315 dosis de presunta cocaína, informó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE).

Elementos del Grupo de Operaciones Especiales de Sinaloa (GOES), de la Policía Estatal Preventiva (PEP), con apoyo del Grupo Interinstitucional, llevaron a cabo las detenciones. Este hecho se enmarca en los trabajos de seguridad y prevención que las autoridades mantienen en la región.

De acuerdo con información de la SSPE, los elementos del GOES realizaban trabajos de seguridad y prevención sobre un camino que conduce al poblado de Chilillos, muy cerca de la cabecera municipal de Rosario. En ese lugar, se percataron de la presencia de cuatro hombres que circulaban a bordo de dos motocicletas.

Los agentes notaron que uno de los individuos llevaba un arma larga. Por esta razón, se les dio seguimiento y fueron alcanzados para una inspección.

Durante la inspección correspondiente, los elementos aseguraron un arma larga calibre 5.56x45 milímetros y dos armas cortas calibre 9 milímetros. También se incautaron 300 cartuchos de diferentes calibres, así como cinco cargadores calibre 5.56x45 milímetros y siete cargadores calibre 7.62x39 milímetros. Además, se encontraron 315 dosis de presunta cocaína, dos motocicletas utilizadas por los individuos y dos mochilas.

Las personas detenidas y los indicios asegurados fueron puestos a disposición de la autoridad competente para las investigaciones y diligencias que marca la ley.