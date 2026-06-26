$!Detienen a cuatro personas, entre ellas uno considerado generador de violencia en Ciudad Obregón, Sonora

GUAYMAS, Sonora._ Jesús “N”, “Monstruo”, presunto integrante de segundo nivel de una organización delictiva con presencia en Ciudad Obregón, Sonora, así como tres personas más, fueron detenidos por elementos federales y se les aseguró un inmueble, droga, un vehículos y cartuchos.
A través de un comunicado, la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, informa que en días pasados, personal naval en una acción coordinada con la Agencia Ministerial de Investigación Criminal y la Policía Estatal de Seguridad Pública, registró la captura y decomiso.
La detención se realizó como resultado de operaciones de Inteligencia Naval, que permitieron la ejecución de una orden de cateo en la colonia Morelos, donde lograron la detención de las cuatro personas, así como el aseguramiento de un inmueble, 110 dosis de presunta metanfetamina, un vehículo, un cargador, 12 cartuchos útiles y numerario.
Los detenidos y los efectos asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica.
Esta acción representa un logro relevante en materia de seguridad, al contribuir de manera directa a la desarticulación de estructuras criminales y a la disminución de la violencia en el país.
Con estas acciones, la Secretaría de Marina reafirma su compromiso de colaborar de manera coordinada con las instituciones de seguridad y procuración de justicia para contribuir al fortalecimiento del Estado de derecho, la seguridad y la paz en beneficio de la población mexicana.