Detienen a cuatro personas por robo a supermercados en Culiacán

CULIACÁN. _ Tres mujeres y un hombre fueron arrestados en distintos incidentes por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM) en la colonia Centro, tras ser sorprendidos robando mercancía de dos supermercados.

Las detenciones se realizaron después de que personal de seguridad de los establecimientos solicitara apoyo a la policía. En el primer caso, Lidia “N.”, de 39 años, fue sorprendida intentando salir de un negocio con productos ocultos. En otro incidente, Amalia “N.”, de 52 años, y Karina “N.”, de 41, fueron aseguradas por el mismo delito en otro supermercado. Finalmente, Jesús “N.”, de 46 años, fue detenido en un hecho similar.

Las cuatro personas fueron puestas a disposición del Ministerio Público para que se determine su situación legal por el delito de robo a comercio.