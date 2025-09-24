Seguridad
Robo a comercio

Detienen a cuatro personas por robo a supermercados en Culiacán

Tres mujeres y un hombre fueron asegurados por la policía municipal tras ser sorprendidos robando mercancía de supermercados en el centro de la capital sinaloense
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
24/09/2025 15:50
24/09/2025 15:50

CULIACÁN. _ Tres mujeres y un hombre fueron arrestados en distintos incidentes por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM) en la colonia Centro, tras ser sorprendidos robando mercancía de dos supermercados.

Las detenciones se realizaron después de que personal de seguridad de los establecimientos solicitara apoyo a la policía. En el primer caso, Lidia “N.”, de 39 años, fue sorprendida intentando salir de un negocio con productos ocultos. En otro incidente, Amalia “N.”, de 52 años, y Karina “N.”, de 41, fueron aseguradas por el mismo delito en otro supermercado. Finalmente, Jesús “N.”, de 46 años, fue detenido en un hecho similar.

Las cuatro personas fueron puestas a disposición del Ministerio Público para que se determine su situación legal por el delito de robo a comercio.

