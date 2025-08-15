Detienen a cuatro por presunto robo a comercio en Villa Unión, Mazatlán

MAZATLÁN. _ Cuatro civiles fueron detenidos por elementos del Ejército Mexicano en las inmediaciones de la sindicatura de Villa Unión, en Mazatlán, durante labores de reconocimiento terrestre. Los detenidos son señalados por su probable participación en el delito de robo a un local comercial.

La detención se llevó a cabo en coordinación con personal de la Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Policía Estatal, así como con las Fiscalías General de la República y del Estado de Sinaloa.

Tras su aseguramiento, los cuatro individuos fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, instancia que se encargará de realizar las investigaciones correspondientes y determinar su situación jurídica conforme a derecho.