Detienen a cuatro por robos en supermercado y farmacia de Culiacán

Cuatro personas fueron detenidas por agentes de la Policía Municipal tras ser señaladas por su probable participación en el delito de robo a locales comerciales en distintos puntos de Culiacán.

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPyTM), las detenciones se realizaron tras atender llamados en una cadena de supermercados, una farmacia y una tienda de productos de origen chino, establecimientos de donde los implicados habrían sustraído mercancía diversa.

Los probables responsables fueron identificados como Lázaro “N”, de 35 años; Reyna “N”, de 40; Francisco “N”, de 35, y Sultra “N”, de 42 años de edad.

Tras la captura, los cuatro implicados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, junto con los objetos asegurados, para que se inicien las investigaciones correspondientes y se determine su situación jurídica.