$!Detienen a cuatro presuntos integrantes de célula del Cártel de Sinaloa en Culiacán

CULIACÁN. _ Autoridades federales detuvieron a cuatro hombres presuntamente vinculados con una célula delictiva dedicada al tráfico, traslado, mantenimiento y reparación de armamento para el Cártel de Sinaloa, como resultado de trabajos de inteligencia y un despliegue operativo implementado en la capital de Sinaloa. Entre los detenidos se encuentran Germán “N” y Mario “N”, alias “Pokémon”, quienes contaban con órdenes de aprehensión vigentes por los presuntos delitos de delincuencia organizada y tráfico de armas.

Durante el operativo, las autoridades aseguraron una ametralladora, tres armas cortas, 16 cargadores, 417 cartuchos, 200 dosis de droga y un vehículo.

De acuerdo con un comunicado del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, trabajos de inteligencia e investigación, así como el intercambio de información con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, a través de Homeland Security Investigations (HSI), permitieron identificar domicilios en Culiacán presuntamente relacionados con las actividades de esta célula delictiva.

Como resultado de las indagatorias, se implementó un despliegue interinstitucional que permitió detener a los cuatro hombres, dos de ellos con órdenes de aprehensión vigentes.

El Gabinete de Seguridad señaló que las detenciones afectan la capacidad logística y operativa de la organización criminal, al interrumpir las actividades de traslado, mantenimiento y reparación de armamento utilizado por sus integrantes.

En el operativo participaron elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC); la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC); la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa); la Guardia Nacional (GN), y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa (SSPE).

LA DETENCIÓN

De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa (SSPE), emitido antes del informe del Gabinete de Seguridad, la detención de los cuatro hombres derivó de un reporte sobre la presencia de personas armadas en un inmueble de la colonia Industrial Bravo, en Culiacán.