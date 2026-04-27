$!Detienen a cuatro tras inspección de la casa baleada en el fraccionamiento Villas del Rey, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Tras la movilización por disparos contra una vivienda del fraccionamiento Villas del Rey, Grupo Interinstitucional reporta la detención de cuatro hombres jóvenes que se encontraban al interior y a quienes se les aseguraron armas, cargadores y cartuchos útiles.
El ataque armado se reportó a las 17 horas de este lunes, ubicada en la esquina de la avenida Camino de los Reyes y la calle Notredame del fraccionamiento Villas del Rey.
Elementos Federales ingresaron al domicilio baleado con ráfagas de alto poder, para verificar que no hubiera personas lesionadas por los disparos; durante la inspección localizaron a cuatro hombres jóvenes quienes fueron detenidos al encontrar también al interior del domicilio dos armas cortas, cuatro cargadores y 11 cartuchos útiles calibre 9 milímetros.
Las personas detenidas, así como el armamento asegurado, fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, a fin de que se realicen las diligencias correspondientes conforme a la ley.