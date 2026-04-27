$!Detienen a cuatro tras inspección de la casa baleada en el fraccionamiento Villas del Rey, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Tras la movilización por disparos contra una vivienda del fraccionamiento Villas del Rey, Grupo Interinstitucional reporta la detención de cuatro hombres jóvenes que se encontraban al interior y a quienes se les aseguraron armas, cargadores y cartuchos útiles.

El ataque armado se reportó a las 17 horas de este lunes, ubicada en la esquina de la avenida Camino de los Reyes y la calle Notredame del fraccionamiento Villas del Rey.