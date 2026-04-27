Seguridad
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Detenidos

Detienen a cuatro tras inspección de la casa baleada en el fraccionamiento Villas del Rey, en Mazatlán

Los cuatro hombres detenidos que se encontraban al interior y a quienes se les aseguraron armas, cargadores y cartuchos útiles
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
27/04/2026 21:33
27/04/2026 21:33

MAZATLÁN._ Tras la movilización por disparos contra una vivienda del fraccionamiento Villas del Rey, Grupo Interinstitucional reporta la detención de cuatro hombres jóvenes que se encontraban al interior y a quienes se les aseguraron armas, cargadores y cartuchos útiles.

El ataque armado se reportó a las 17 horas de este lunes, ubicada en la esquina de la avenida Camino de los Reyes y la calle Notredame del fraccionamiento Villas del Rey.

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Elementos Federales ingresaron al domicilio baleado con ráfagas de alto poder, para verificar que no hubiera personas lesionadas por los disparos; durante la inspección localizaron a cuatro hombres jóvenes quienes fueron detenidos al encontrar también al interior del domicilio dos armas cortas, cuatro cargadores y 11 cartuchos útiles calibre 9 milímetros.

Las personas detenidas, así como el armamento asegurado, fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, a fin de que se realicen las diligencias correspondientes conforme a la ley.

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