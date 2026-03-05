$!Detienen a cuatro y rescatan a persona privada de la libertad en Escuinapa

ESCUINAPA. _ En una jornada de operativos desplegados por fuerzas federales en el sur del estado, elementos del Ejército Mexicano lograron la detención de cuatro hombres y la liberación de una persona que permanecía privada de su libertad en la comunidad de Tecualilla, perteneciente al municipio de Escuinapa.

De acuerdo con un comunicado conjunto emitido por el Gabinete de Seguridad, durante la intervención en dicho poblado se aseguró un fusil Barrett, tres armas largas, 35 cargadores y un total de mil 396 cartuchos útiles, además de tres chalecos tácticos y una placa balística.