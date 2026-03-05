$!Detienen a cuatro y rescatan a persona privada de la libertad en Escuinapa

ESCUINAPA. _ En una jornada de operativos desplegados por fuerzas federales en el sur del estado, elementos del Ejército Mexicano lograron la detención de cuatro hombres y la liberación de una persona que permanecía privada de su libertad en la comunidad de Tecualilla, perteneciente al municipio de Escuinapa.
De acuerdo con un comunicado conjunto emitido por el Gabinete de Seguridad, durante la intervención en dicho poblado se aseguró un fusil Barrett, tres armas largas, 35 cargadores y un total de mil 396 cartuchos útiles, además de tres chalecos tácticos y una placa balística.
Pese a la relevancia del resultado, el informe oficial omitió precisar la mecánica de los hechos, el estado de salud de la persona rescatada o las circunstancias específicas en las que se efectuaron las detenciones y el aseguramiento del armamento, manteniendo un manejo institucional reservado sobre la logística del operativo.
De manera simultánea, en el municipio de Concordia, integrantes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con la Secretaría de Marina y el Ejército, realizaron recorridos de vigilancia en el poblado de San Marcos. En este punto, las autoridades aseguraron ocho armas de fuego, dos vehículos, 19 cargadores y 480 cartuchos, sin que se reportaran personas detenidas en esta segunda acción.