Detienen a dos civiles armados en la colonia Las Quintas de Culiacán

Un operativo desplegado la mañana de este lunes en la colonia Las Quintas, al oriente de Culiacán, derivó en la detención de dos civiles armados.

De manera preliminar se informó sobre un despliegue implementado por elementos de la Policía Estatal Preventiva apoyados por la Guardia Nacional. Las acciones se concentraron sobre la calle Presa de Las Truchas, entre la avenida Xicoténcatl y Presa del Azúcar del mencionado sector.

Al arribar al lugar, los agentes estatales solicitaron a la prensa retirarse, lo que limitó la obtención de detalles precisos sobre las acciones en curso.

Sin embargo, trascendió que durante el despliegue los efectivos lograron interceptar a los dos tripulantes de una camioneta. Tras una revisión al vehículo, les fueron aseguradas armas de fuego, motivo por el cual ambos hombres fueron puestos bajo custodia. Hasta el momento, no se han dado a conocer los generales de los detenidos.

Sobre estos hechos, las autoridades correspondientes no han emitido una confirmación oficial ni detalles adicionales que clarifiquen el contexto de las detenciones.