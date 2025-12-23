$!Detienen a dos civiles armados tras homicidio en Culiacán; uno es menor de edad

Tras el reporte de un homicidio, dos civiles armados fueron detenidos por elementos de la Guardia Nacional en distintos puntos de Culiacán; uno de ellos resultó ser menor de edad.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) informó que la detención se registró mientras los agentes realizaban reconocimientos terrestres, luego de recibir un reporte al C4i sobre un ataque armado en el que una persona perdió la vida en la colonia Lomas de Tamazula, la noche del lunes.