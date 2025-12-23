$!Detienen a dos civiles armados tras homicidio en Culiacán; uno es menor de edad

Tras el reporte de un homicidio, dos civiles armados fueron detenidos por elementos de la Guardia Nacional en distintos puntos de Culiacán; uno de ellos resultó ser menor de edad.
La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) informó que la detención se registró mientras los agentes realizaban reconocimientos terrestres, luego de recibir un reporte al C4i sobre un ataque armado en el que una persona perdió la vida en la colonia Lomas de Tamazula, la noche del lunes.
Al activarse el operativo de búsqueda de los presuntos responsables, se recibió una segunda alerta al C4i que señalaba a dos personas armadas que se desplazaban a bordo de una motocicleta en la colonia Buena Vista.
Elementos de la Guardia Nacional se trasladaron al sitio y ubicaron a dos masculinos que coincidían con las características reportadas, quienes circulaban en una unidad ligera. Al realizarles una inspección, se les aseguró un arma de fuego corta, además de la motocicleta.
Ambos fueron detenidos y puestos a disposición de la Fiscalía General de la República para las investigaciones correspondientes, destacándose que uno de los asegurados es menor de edad.