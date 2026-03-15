$!Detienen a dos civiles armados y aseguran dos vehículos robados en la colonia La Campiña, en Culiacán

Dos civiles, uno de ellos menor de edad, junto con armamento y dos vehículos robados fueron asegurados por autoridades estatales y federales durante un operativo realizado en la colonia La Campiña, en la ciudad de Culiacán.

Durante trabajos de prevención y seguridad en dicho sector, elementos de la Policía Estatal Preventiva detectaron a dos hombres armados que portaban chalecos tácticos. Al notar la presencia de las autoridades, los sujetos intentaron ingresar a un inmueble; sin embargo, fueron interceptados y detenidos por los agentes.

Tras la revisión correspondiente, las autoridades aseguraron seis fusiles calibre 5.56 x 45 milímetros, 31 cargadores y 930 cartuchos útiles del mismo calibre, además de cinco chalecos tácticos.