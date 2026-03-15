$!Detienen a dos civiles armados y aseguran dos vehículos robados en la colonia La Campiña, en Culiacán

Dos civiles, uno de ellos menor de edad, junto con armamento y dos vehículos robados fueron asegurados por autoridades estatales y federales durante un operativo realizado en la colonia La Campiña, en la ciudad de Culiacán.
Durante trabajos de prevención y seguridad en dicho sector, elementos de la Policía Estatal Preventiva detectaron a dos hombres armados que portaban chalecos tácticos. Al notar la presencia de las autoridades, los sujetos intentaron ingresar a un inmueble; sin embargo, fueron interceptados y detenidos por los agentes.
Tras la revisión correspondiente, las autoridades aseguraron seis fusiles calibre 5.56 x 45 milímetros, 31 cargadores y 930 cartuchos útiles del mismo calibre, además de cinco chalecos tácticos.
También fue recuperado un vehículo Sedán Nissan Versa con reporte de robo reciente, y un vehículo sedán Volkswagen Jetta con reporte de robo reciente.
Los detenidos, así como el armamento, equipo táctico y los vehículos asegurados, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, instancia que se encargará de continuar con las investigaciones correspondientes para determinar su situación jurídica.
El operativo fue encabezado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado a través del Grupo de Operaciones Especiales de Sinaloa (GOES), de la Policía Estatal Preventiva y del Ejército Mexicano, en coordinación con la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado.