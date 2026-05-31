$!Detienen a dos civiles armados y con droga en el Centro de Culiacán

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que el aseguramiento fue realizado por agentes de la Policía Estatal Preventiva, en coordinación con el Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General de la República y Fiscalía General del Estado.

Dos civiles fueron detenidos por elementos de seguridad federales y estatales en posesión de un arma de fuego y dosis de presunta droga durante un operativo realizado en la colonia Centro de Culiacán.

De acuerdo con el reporte oficial, los policías estatales realizaban labores de prevención y vigilancia cuando observaron a dos personas intercambiando objetos en la vía pública.

Al notar la presencia de las autoridades, ambos civiles asumieron una actitud evasiva, por lo que fueron interceptados y sometidos a una revisión.

Durante la inspección, los agentes localizaron una pistola calibre .380, un cargador abastecido con 10 cartuchos útiles del mismo calibre y 80 dosis de cristal, con un peso aproximado de 56 gramos.

Los dos detenidos, junto con el arma, las municiones y la droga asegurada, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, autoridad que continuará con las investigaciones correspondientes para determinar su situación jurídica.