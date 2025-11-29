Detienen a dos civiles con arma y droga cerca de un supermercado de Culiacán

CULIACÁN._ Dos hombres detenidos con un arma de fuego y dosis de droga fue el resultado de una acción de seguridad realizada cerca de un supermercado de Culiacán, por las inmediaciones del bulevar Emiliano Zapata.

De acuerdo a un comunicado, elementos de la Policía Estatal Preventiva se encontraban realizando patrullajes por el bulevar, cerca de un centro comercial, cuando detectaron a dos hombres sospechosos a bordo de una motocicleta, por lo que se les dio seguimiento.

Los tripulantes de la unidad ligera intentaron evadir a la autoridad, sin embargo, fueron capturados durante la persecución.

Tras la detección, los agentes preventivos les hallaron un arma corta calibre 9 mm, así como 15 bolsas transparentes conteniendo una sustancia granulada con características propias de la droga conocida como cristal. Todo lo mencionado fue asegurado junto con la motocicleta.

Las personas, el arma, la droga y la unidad ligera fueron puestas a disposición del Ministerio Público Federal para realizar las investigaciones pertinentes.

El operativo fue realizado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, a través de la Policía Estatal Preventiva, en coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado.