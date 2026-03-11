$!Detienen a dos civiles y aseguran cinco fusiles AK-47 en Tepuche, al norte de Culiacán

Dos hombres fueron detenidos y cinco fusiles de asalto tipo AK-47, así como cargadores y municiones, fueron asegurados durante operativos realizados por autoridades federales y estatales en la sindicatura de Tepuche, al norte del municipio de Culiacán.
El primer hecho se registró durante labores de reconocimiento en el poblado de Agua Blanca, donde personal militar localizó a dos hombres que portaban armas largas, por lo que procedieron a su detención.
Tras una revisión, a los detenidos se les aseguraron dos fusiles tipo AK-47, dos cargadores y 48 cartuchos calibre 7.62 x 39 milímetros.
Posteriormente, al ampliar los operativos de seguridad en la misma comunidad, las autoridades localizaron y aseguraron otras tres armas largas AK-47, además de 12 cargadores y 360 cartuchos del mismo calibre.
Tanto los detenidos como el armamento y las municiones quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República, que se encargará de realizar las investigaciones correspondientes.