$!Detienen a dos civiles y aseguran cinco fusiles AK-47 en Tepuche, al norte de Culiacán

Dos hombres fueron detenidos y cinco fusiles de asalto tipo AK-47, así como cargadores y municiones, fueron asegurados durante operativos realizados por autoridades federales y estatales en la sindicatura de Tepuche, al norte del municipio de Culiacán.

El primer hecho se registró durante labores de reconocimiento en el poblado de Agua Blanca, donde personal militar localizó a dos hombres que portaban armas largas, por lo que procedieron a su detención.