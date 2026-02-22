Detienen a dos de los presuntos responsables de los bloqueos carreteros en Villa Unión, en Mazatlán

Luego de los bloqueos carreteros e incendios de vehículos registrados la tarde de este domingo en la comunidad de Villa Unión, en Mazatlán, las autoridades informaron que detuvieron a dos civiles armados, presuntos responsables de dichos actos violentos.

Según un comunicado oficial, fueron elementos del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES), de la Policía Estatal Preventiva los que se movilizaron tras el reporte de quema de unidades automotrices en la región.

Tras patrullajes preventivos, los agentes estatales localizaron a dos civiles viajando en motocicletas y comunicándose por radio, por lo que se les dio seguimiento. Los sospechosos intentaron huir de las autoridades y rápidamente intentaron refugiarse en un domicilio, sin embargo fueron capturados.

En los hechos, se les fue asegurado un fusil tipo R15, dos pistolas, nueve cargadores para armas de fuego, 192 cartuchos y dos motocicletas.

Los detenidos, así como el armamento y las unidades aseguradas, fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, instancia que llevará a cabo las investigaciones correspondientes y determinará su situación jurídica.

Cabe mencionar que esta serie de hechos se reportan luego del abatimiento de Nemesio Oceguera Cervantes, alias “El Mencho”, tras un operativo de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano realizado en Tapalpa, estado de Jalisco.

Según informa el Gabinete de Seguridad, durante el operativo fueron abatidos cuatro gatilleros y tres fueron heridos y trasladados vía aérea hacia la Ciudad de México, entre ellos Oceguera Cervantes, sin embargo fallecieron en el trayecto.

También fueron detenidos otros dos y asegurado armamento y vehículos blindados, así como lanzacohetes capaces de derribar aeronaves y unidades blindadas.

La ola de violencia se extendió hasta alrededor de 20 estados del país, donde se registró la quema de vehículos e inmuebles, así como enfrentamientos armados contra la autoridad. En Sinaloa llegó a los municipios de Escuinapa y Mazatlán, donde se reportó la quema intencional de vehículos para cortar el paso en rutas importantes de la zona sur de la entidad.