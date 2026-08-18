$!Detienen a dos en Ahome con arsenal de 17 armas sobre la carretera México 15

AHOME. _ Dos hombres fueron detenidos por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) durante un operativo sobre la carretera Internacional México 15, en el municipio de Ahome, donde les aseguraron 17 armas de fuego, ocho cargadores, droga sintética y una camioneta.
La detención ocurrió la noche del lunes 17 de agosto en las inmediaciones del Valle del Carrizo, a la altura del Poblado 7, cuando los agentes realizaban un punto de revisión preventivo sobre los carriles de norte a sur, en el tramo entre Villa Gustavo Díaz Ordaz y El Carrizo.
De acuerdo con información de las autoridades, los detenidos fueron identificados como Carlos “R” y Rafael “P”, de entre 25 y 30 años, ambos originarios de Hermosillo, Sonora. Presuntamente viajaban hacia Culiacán a bordo de una camioneta Dodge RAM gris, modelo reciente.
Durante la revisión, los agentes detectaron modificaciones en la carrocería del vehículo y localizaron compartimentos ocultos, donde estaban ocultas ocho armas cortas de distintos calibres, nueve armas largas, entre ellas fusiles tipo AK-47, ocho cargadores para armas de grueso calibre y una bolsa con droga sintética, cuyo peso no fue precisado.
Tras el hallazgo, los dos hombres, el vehículo, las armas, los cargadores y la droga fueron asegurados y trasladados a la Subsede de la FGR en Los Mochis, bajo un dispositivo de seguridad.
El Ministerio Público Federal inició una carpeta de investigación por delitos contemplados en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, relacionados con la posesión y transporte de armamento de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
Las autoridades no han informado si los detenidos tienen algún vínculo con un grupo delictivo. Su situación jurídica será determinada por el Ministerio Público Federal, conforme avancen las investigaciones.