$!Detienen a dos hombres con 17 armas y droga en Ahome; llevaban arsenal rumbo a Culiacán

AHOME. _ Dos hombres fueron detenidos por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) durante un operativo sobre la carretera Internacional México 15, en el municipio de Ahome, donde les aseguraron 17 armas de fuego, ocho cargadores, droga sintética y una camioneta.

La detención ocurrió la noche del lunes 17 de agosto en las inmediaciones del Valle del Carrizo, a la altura del Poblado 7, cuando los agentes realizaban un punto de revisión preventivo sobre los carriles de norte a sur, en el tramo entre Villa Gustavo Díaz Ordaz y El Carrizo.

De acuerdo con información de las autoridades, los detenidos fueron identificados como Carlos “R” y Rafael “P”, de entre 25 y 30 años, ambos originarios de Hermosillo, Sonora. Presuntamente viajaban hacia Culiacán a bordo de una camioneta Dodge RAM gris, modelo reciente.