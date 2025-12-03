$!Detienen a dos hombres armados con motocicleta robada en San Pedro, Navolato

La Guardia Nacional detuvo a dos sujetos armados, quienes circulaban a bordo de una motocicleta con reporte de robo en la sindicatura de San Pedro, municipio de Navolato.
Las detenciones ocurrieron durante recorridos terrestres en la sindicatura, encabezado por personal militar.
En el hecho también aseguraron dos armas cortas, dos cargadores, 26 cartuchos, además de la motocicleta.
Los civiles, la unidad ligera y los demás objetos del delito fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para realizar las indagaciones correspondientes.