Detienen a dos hombres armados, con motocicleta robada y presunta cocaína en Mocorito

Dos hombres fueron detenidos por elementos de seguridad pública cuando circulaban armados en una motocicleta con reporte de robo en las inmediaciones del dique Mariquita, en el municipio de Mocorito.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la detención fue realizada por elementos del Grupo de Operaciones Especiales de Sinaloa (GOES), en coordinación con el Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General de la República y Fiscalía General del Estado.

Los hechos ocurrieron durante recorridos de prevención y vigilancia, cuando los agentes detectaron a dos hombres que viajaban en una motocicleta.

Al percatarse de la presencia policial, los ocupantes realizaron una maniobra para intentar escapar, pero perdieron el control de la unidad y derraparon, lo que permitió que fueran alcanzados por los elementos de seguridad.

Tras una inspección, las autoridades aseguraron dos pistolas calibre 9 milímetros, cuatro cargadores, 63 cartuchos útiles, 120 dosis de presunta cocaína, con un peso aproximado de 55 gramos, además de la motocicleta con reporte de robo vigente.

Los dos detenidos, junto con las armas, la droga y la unidad asegurada, fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, autoridad que continuará con las investigaciones y determinará su situación jurídica.