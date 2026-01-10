Detienen a dos hombres armados dentro de una privada al sur de Culiacán

CULIACÁN._ Elementos de la Policía Estatal Preventiva detuvieron a dos hombres armados, tras una denuncia al 089, al interior de la privada Los Almendros, en el sector Feria Ganadera.

La alerta ciudadana refirió sobre la presencia de sujetos con armamento en dicho residencial, ubicado al sur de Culiacán, por lo que atendieron agentes estatales.

Al ingresar, arrestaron a los dos sujetos, a quienes les aseguraron un vehículo blanco modelo reciente con reporte de robo.

Asimismo, incautaron un fusil tipo AK-47, calibre 7.62x39 mm, una carabina M4 calibre 5.56x45 mm, un arma corta calibre 9x19 mm, 14 cargadores para arma, 525 cartuchos útiles, un chaleco táctico con placas balísticas, y un portacargador.

Los detenidos y los objetos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República, a fin de que se realicen las investigaciones correspondientes conforme a la ley.