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Operativos de seguridad

Detienen a dos hombres armados en Imala, Culiacán; aseguran fusiles M4 y camioneta blindada

Los dos sujetos, uno de ellos de origen extranjero, fueron detenidos por elementos del GOES durante recorridos de seguridad, luego de detectar una camioneta en la que viajaban personas presuntamente armadas
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
22/09/2026 09:16
22/09/2026 09:16

CULIACÁN. _ Elementos del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la Policía Estatal Preventiva detuvieron a dos civiles, uno de ellos de origen extranjero, a quienes les aseguraron dos fusiles, equipo balístico y una camioneta con blindaje de fábrica en la sindicatura de Imala, Culiacán.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), los agentes realizaban labores de prevención y seguridad en la sindicatura cuando detectaron una camioneta en la que viajaban personas presuntamente armadas.

Ante esta situación, los elementos implementaron un operativo y lograron detener la unidad para realizar una inspección.

Durante la revisión fueron detenidos los dos ocupantes y aseguraron dos fusiles M4, 12 cargadores calibre 5.56x45 milímetros y 360 cartuchos útiles del mismo calibre.

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También fueron asegurados dos chalecos balísticos con cuatro placas balísticas, así como una camioneta Volkswagen Amarok con blindaje de fábrica.

Los dos detenidos, junto con las armas, municiones, equipo táctico y el vehículo, fueron puestos a disposición de la autoridad competente, que determinará su situación jurídica y realizará las investigaciones correspondientes.

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