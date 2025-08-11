$!Detienen a dos hombres armados frente al Palacio de Gobierno en Culiacán

CULIACÁN. _ Dos hombres armados fueron detenidos la tarde de este lunes a un costado de Palacio de Gobierno, sobre la avenida Lázaro Cárdenas, en Culiacán, tras una persecución encabezada por elementos del Ejército Mexicano y la Policía Municipal.
De acuerdo con la información, los agentes respondieron a un aviso ciudadano sobre la presencia de sujetos armados en un domicilio cercano. Al arribar al sitio, los uniformados localizaron a dos hombres con actitud sospechosa, quienes intentaron huir a pie.
La persecución inició en el monumento conocido como El Caballito y concluyó en inmediaciones de la sede gubernamental, donde los presuntos implicados fueron interceptados y detenidos sobre la banqueta.
Durante la detención, a los hombres, ambos de apariencia joven, se les aseguraron al menos dos armas cortas. Hasta el momento no se ha revelado si portaban más objetos ilícitos ni se ha confirmado su identidad.
Uno de los detenidos vestía camisa blanca y pantalón negro, mientras que el otro portaba una camisa negra; ambos fueron sometidos por los elementos castrenses y colocados en el suelo mientras se realizaban las diligencias.
El área fue brevemente acordonada por personal militar, quienes bloquearon el paso vehicular y peatonal sobre la avenida con unidades oficiales mientras se tomaban registros fotográficos y se realizaba la revisión de los detenidos.
Posteriormente, ambos sujetos fueron trasladados en patrullas del Ejército Mexicano para ponerlos a disposición de la autoridad competente. La circulación en la zona fue reanudada una vez concluido el operativo.