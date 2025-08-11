$!Detienen a dos hombres armados frente al Palacio de Gobierno en Culiacán

CULIACÁN. _ Dos hombres armados fueron detenidos la tarde de este lunes a un costado de Palacio de Gobierno, sobre la avenida Lázaro Cárdenas, en Culiacán, tras una persecución encabezada por elementos del Ejército Mexicano y la Policía Municipal.

De acuerdo con la información, los agentes respondieron a un aviso ciudadano sobre la presencia de sujetos armados en un domicilio cercano. Al arribar al sitio, los uniformados localizaron a dos hombres con actitud sospechosa, quienes intentaron huir a pie.

La persecución inició en el monumento conocido como El Caballito y concluyó en inmediaciones de la sede gubernamental, donde los presuntos implicados fueron interceptados y detenidos sobre la banqueta.