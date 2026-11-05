$!Detienen a dos hombres armados y aseguran tres vehículos en Quilá, Culiacán

Dos hombres armados, así como tres vehículos asegurados, fue el saldo de un operativo de autoridades que atendieron una denuncia al 089, sobre la presencia de personas armadas en la sindicatura de Quilá, al sur de Culiacán.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, el reporte emitido indicaba que los sospechosos circulaban por la carretera Culiacán-Mazatlán, cerca del poblado El Melón.
Agentes del Grupo Operaciones Especiales Sinaloa de la Policía Estatal Preventiva acudió y localizó a los sujetos.
Además de dos detenidos, fueron asegurados tres vehículos, un fusil AR-15, calibre .223; dos armas cortas, una calibre 10 milímetros y otra calibre .40; 111 cartuchos útiles de distintos calibres, y cinco cargadores.
Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de la autoridad competente para las investigaciones y diligencias correspondientes.