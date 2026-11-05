$!Detienen a dos hombres armados y aseguran tres vehículos en Quilá, Culiacán

Dos hombres armados, así como tres vehículos asegurados, fue el saldo de un operativo de autoridades que atendieron una denuncia al 089, sobre la presencia de personas armadas en la sindicatura de Quilá, al sur de Culiacán.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, el reporte emitido indicaba que los sospechosos circulaban por la carretera Culiacán-Mazatlán, cerca del poblado El Melón.