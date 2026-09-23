Detienen a dos hombres armados y les aseguran droga, cartuchos y equipo táctico en Concordia

CONCORDIA._ Dos hombres fueron detenidos por elementos del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) de la Policía Estatal Preventiva, luego de que una denuncia anónima al 089 alertara sobre la presencia de personas armadas en las inmediaciones de la carretera El Salto-Villa Unión.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que los agentes realizaban recorridos de prevención y vigilancia cuando recibieron el reporte ciudadano, por lo que desplegaron un operativo en la zona.

Durante las acciones, los policías ubicaron a dos hombres que intentaron evadirlos, pero fueron alcanzados y detenidos.

Al realizarles una revisión, los elementos aseguraron un fusil calibre 5.56x45 milímetros, un fusil multicalibre, dos cargadores y 360 cartuchos útiles del mismo calibre.

Además, les localizaron 200 envoltorios con presunta metanfetamina, con un peso aproximado de 56 gramos, así como dos chalecos, cuatro placas de Kevlar y dos radios de comunicación.

Los detenidos y los indicios asegurados fueron puestos a disposición de la autoridad competente, que determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones.