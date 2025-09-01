$!Detienen a dos hombres con armas y cartuchos en operativo militar en Culiacán

CULIACÁN. _ Dos hombres fueron detenidos por elementos del Ejército Mexicano en el fraccionamiento Bugambilias, en Culiacán, cuando se trasladaban a bordo de un vehículo con armamento y equipo táctico.

Durante la revisión, los militares aseguraron tres armas largas, 27 cargadores, mil 946 cartuchos útiles y dos chalecos tácticos. Los detenidos, cuyo nombre no ha sido revelado, fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes, junto con lo decomisado.