$!Detienen a dos hombres con armas y cartuchos en operativo militar en Culiacán

CULIACÁN. _ Dos hombres fueron detenidos por elementos del Ejército Mexicano en el fraccionamiento Bugambilias, en Culiacán, cuando se trasladaban a bordo de un vehículo con armamento y equipo táctico.
Durante la revisión, los militares aseguraron tres armas largas, 27 cargadores, mil 946 cartuchos útiles y dos chalecos tácticos. Los detenidos, cuyo nombre no ha sido revelado, fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes, junto con lo decomisado.
La detención ocurrió luego de que elementos de la Secretaría de Marina (Semar) realizaban patrullajes preventivos en el fraccionamiento Terranova, en Culiacán, cuando identificaron un vehículo con actitud sospechosa. Al marcarle el alto a los ocupantes, estos hicieron caso omiso y se dieron a la fuga.
La persecución se extendió hasta el sector Bugambilias, durante la tarde-noche del domingo 31 de agosto. Los sospechosos ingresaron a la privada Stanza Solare en un intento por refugiarse, pero fueron alcanzados y detenidos por personal de la Marina.