$!Detienen a dos hombres con armas y dosis de sustancias ilícitas en Culiacán

CULIACÁN. _ Elementos del Ejército Mexicano detuvieron a dos civiles en posesión de armas de fuego y diversas sustancias con características de droga tras operativos terrestres realizados en la capital del estado.
En una primera acción efectuada en la colonia Issstesin, personal militar detectó un vehículo cuyos tripulantes realizaron maniobras evasivas al notar la presencia de la autoridad. Tras marcarle el alto y realizar una inspección, los efectivos detuvieron a un hombre y aseguraron un arma corta, un cargador y 30 cartuchos.
En la unidad también se localizaron 58 dosis de presunta metanfetamina, 16 de polvo blanco con características de la cocaína, además de 30 dosis y 41 cigarros de hierba con propiedades de la marihuana. El personal castrense aseguró además 12 mil 285 pesos en efectivo y el vehículo, el cual no contaba con reporte de robo.
Un segundo hecho se registró sobre la carretera La Costera, a la altura del Campo El Diez, al sur de Culiacán. Durante un reconocimiento terrestre, los militares ubicaron un vehículo detenido sobre la cinta asfáltica que despedía un fuerte olor a hierba.
Al realizar la revisión, los elementos detuvieron a un hombre y aseguraron cuatro kilogramos de hierba verde, 195 dosis de presunta marihuana y 430 gramos de una sustancia granulada con características de la metanfetamina.
Ambas personas, junto con las sustancias y los objetos asegurados, quedaron a disposición del Ministerio Público para que se determine su situación jurídica conforme a los procedimientos legales correspondientes.