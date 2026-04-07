$!Detienen a dos hombres con armas y dosis de sustancias ilícitas en Culiacán

CULIACÁN. _ Elementos del Ejército Mexicano detuvieron a dos civiles en posesión de armas de fuego y diversas sustancias con características de droga tras operativos terrestres realizados en la capital del estado.

En una primera acción efectuada en la colonia Issstesin, personal militar detectó un vehículo cuyos tripulantes realizaron maniobras evasivas al notar la presencia de la autoridad. Tras marcarle el alto y realizar una inspección, los efectivos detuvieron a un hombre y aseguraron un arma corta, un cargador y 30 cartuchos.

En la unidad también se localizaron 58 dosis de presunta metanfetamina, 16 de polvo blanco con características de la cocaína, además de 30 dosis y 41 cigarros de hierba con propiedades de la marihuana. El personal castrense aseguró además 12 mil 285 pesos en efectivo y el vehículo, el cual no contaba con reporte de robo.