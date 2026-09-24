Detienen a dos hombres con armas y presunta droga tras persecución en la colonia Rafael Buelna, en Mazatlán

MAZATLÁN. _ Dos hombres armados y en posesión de presunta metanfetamina fueron detenidos por efectivos del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) en la colonia Rafael Buelna, de Mazatlán.

Durante recorridos de vigilancia preventiva en dicho sector, elementos pertenecientes a la Policía Estatal Preventiva detectaron a dos personas que intentaron huir al notar la presencia de la patrulla. Ante la acción de evasión, los agentes iniciaron una persecución a pie hasta darles alcance metros más adelante.

En la revisión preventiva, los policías aseguraron un fusil AK-47 calibre 7.62x39 mm, una pistola calibre 9 mm, cuatro cargadores calibre 7.62x39 mm, un cargador calibre 9 mm, 120 cartuchos calibre 7.62x39 mm y un cartucho calibre 9 mm.

Además del armamento, se incautaron 160 dosis de presunta metanfetamina, con un peso aproximado de 44 gramos.

Los dos asegurados, junto con las armas, las municiones y la sustancia, quedaron a disposición de la representación social para que defina su situación legal e integre la carpeta correspondiente.