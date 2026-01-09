$!Detienen a dos hombres con armas y vehículos robados en Culiacán

CULIACÁN._ En un recorrido de vigilancia por la colonia Margarita, en Culiacán, elementos del Ejército Mexicano detuvieron a dos hombres en posesión de armamento y vehículos que contaban con reporte de robo.

De acuerdo con un comunicado conjunto del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, tras la detención se aseguraron dos armas cortas, tres cargadores y 45 cartuchos útiles. El hallazgo se realizó luego de que los efectivos castrenses se aproximaron a las unidades y efectuaron una inspección, en la que también fue localizado equipo táctico.

Sobre los vehículos asegurados, se informó que uno de ellos es de la marca Nissan, modelo March. Al verificar sus datos, se confirmó que contaba con reporte de robo vigente; no se ofrecieron detalles sobre las características del segundo vehículo que fue resguardado por la autoridad.