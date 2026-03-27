Detienen a dos hombres con arsenal y ametralladora calibre .50 en Navolato

NAVOLATO._ En recorridos de vigilancia y prevención, elementos del Grupo de Operaciones Especiales de Sinaloa (GOES) detuvieron a dos civiles y aseguraron armas de alto poder, municiones y equipo táctico en las inmediaciones de la sindicatura de Villa Juárez.

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), los agentes detectaron a dos hombres a bordo de una motocicleta, quienes intentaron evadir a la autoridad al notar su presencia.

Al observar que portaban objetos con características de armas de fuego, los efectivos iniciaron un seguimiento que concluyó frente a un inmueble de la zona.

En el sitio, uno de los sospechosos intentó ingresar a la vivienda mientras el segundo huyó en la unidad motorizada sin ser localizado. No obstante, los policías lograron la detención de dos hombres en el lugar y el aseguramiento de un importante arsenal que consistía en un fusil tipo AK-47 calibre 7.62x39 mm, un fusil tipo X15 calibre 5.56x45 mm y una ametralladora M2-SLR calibre .50.

Además de las armas largas, la autoridad estatal incautó diez cargadores de diversos calibres, 350 cartuchos útiles y un chaleco portacargadores de color negro.

Tanto los detenidos como los indicios fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República para que se lleven a cabo las investigaciones correspondientes por el delito de portación de armas de fuego de uso exclusivo.