Detienen a dos hombres con camioneta robada en la carretera a Cerritos, en Mazatlán

MAZATLÁN. _ Dos hombres fueron arrestados por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), sobre la carretera a Cerritos, en Mazatlán, luego de ser interceptados a bordo de una camioneta Jeep blanca que contaba con reporte de robo vigente.

El operativo se desplegó tras la alerta recibida por el despojo del vehículo. Agentes municipales, en coordinación con personal de la Defensa ubicaron la unidad cuando transitaba a exceso de velocidad por la vialidad antes mencionada.

Tras solicitar al conductor que detuviera la marcha, los efectivos realizaron una inspección preventiva tanto a los ocupantes como al vehículo, confirmando mediante la verificación de datos que la unidad contaba con reporte de robo activo.

Los probables implicados, identificados como Jesús Arturo “N” y Jaziel “N”, fueron trasladados y puestos a disposición de la autoridad competente junto con la camioneta recuperada, donde se realizarán las investigaciones correspondientes para definir su situación jurídica.